泥圍至洪水橋/厦村新發展區　運輸系統工程最快明年完成招標

土木工程拓展署表示，為配合洪水橋/厦村和元朗南新發展區不同階段發展的交通及運輸需求，會分階段推展智慧綠色集體運輸系統，第一階段由泥圍至新發展區內的物流、企業和科技區的部分，長約4.5公里，擬設7個車站，目標於明年完成招標，2027年批出合約，最快2031年或之前完成。

土拓署今日(17日)在社交平台指，洪水橋/厦村新發展區智慧綠⾊集體運輸系統全長約16公里，設有3條路線，包括往來泥圍和頌富的1號線、流浮山和屯馬線天水圍站的2號線，以及元朗南新發展區和屯馬線天水圍站的3號線，貫通洪水橋/厦村和元朗南兩個新發展區，並連接屯馬線和輕鐵網絡，以及公共運輸交匯處，為區內約30萬居住人口及約16萬就業人口，提供便捷的接駁交通服務。

其中，1號線長約6公里，擬設10個車站。署方指，為配合洪水橋/厦村新發展區的第二期發展，署方計劃分階段推展，第一階段、即1號線由泥圍至新發展區內的物流、企業和科技區的部分，長約4.5公里及擬設7個車站。當局爭取明年分別就相關道路建造工程及系統的採購和營運合約進行招標，預期於2027年批出這兩個合約，以期於2031年或之前完成相關道路工程。

署方表示，洪水橋/厦村新發展區在規劃時已計劃一條結合集體運輸系統、行人道和單車徑於一體的環保運輸走廊。系統將採用環保路面模式，無需實體軌道和架空電纜，可靈活調整路線和班次，亦可減低對附近環境的影響，以及節省建造時間和成本。同時，系統大部分路段為地面專用道路，在與主要及繁忙路段的交界處會採用分層分隔的安排，例如設置高架段，與其他路面交通分隔；系統的車站將採用低地台設計及車外收費系統。