睇手機不當易有飛蚊症　另有兩類人屬高危

藝人古天樂自揭受飛蚊症困擾，所看景象有很多黑線飛來飛去，故經常戴太陽眼鏡減輕情況。《東呼即應》訪問了相關專家講解飛蚊症的成因、症狀及治療方法。有眼科醫生指，有600度以上深度近視、曾接受激光矯視的人士，都有飛蚊症風險。都市人用不當方式看手機、看電視，飛蚊症患者也出現年輕化。有中醫師分享按壓穴位，改善眼睛血液循環，紓緩眼睛疲勞，有助減低飛蚊症出現。

香港中文大學醫院眼科專科醫生黃蘇晗表示，飛蚊症是因年紀大，導致玻璃體退化的情況。眼球內的玻璃體呈啫喱狀，佔據眼球約七成的面積；當玻璃體退化時，就不再清澈透明。由啫喱狀變成液化的狀況，有時會出現雜質，當光射入眼內，雜質就會變成陰影，所以有些人會見到蟲子、飛蚊或圓圈，雜質是甚麼形態，就會看到甚麼樣的飛蚊。

黃蘇晗指出，退化引致的飛蚊症，叫做生理性或良性飛蚊症，但眼睛退化並非長者獨有，患有深度近視的年輕人，亦是高危群體之一。深度近視的定義是指600度以上、眼球長過26毫米，可能20歲就有飛蚊症；即使激光矯視後不用再戴眼鏡，但眼球的長度不變，所以矯視後同樣會有飛蚊症風險。她續指，良性飛蚊症純粹是退化，通常建議病人觀察，與之共存；亦有部分病人年紀不大，但患有糖尿病、虹膜炎等疾病，或曾撞到眼球，出現出血情況，就屬於病態性飛蚊症。

至於如何避免加速退化，黃蘇晗表示，要養成適當的用眼習慣，例如避免從很小年紀就開始看手機、看電視，以免眼球變長，加快加深近視，令飛蚊症提早出現，同時亦應避免大力揉眼睛，戶外陽光猛烈時應盡量戴帽子和太陽眼鏡。她補充，若本身深近視又能看見飛蚊，要盡量避免有機會撞到頭的運動，例如拳擊。她提醒，若市民無法判斷飛蚊症是否良性，需要及時就醫，檢查視網膜有否出血、破洞及血管壞死等情況，最嚴重有機會視網膜脫落，導致視力永久受損甚至失明。

註冊中醫師劉善如表示，飛蚊症屬于「雲霧移睛」的病症，主要分為實證和虛證。虛證較常見，與眼睛老化有關，叫肝腎陰虛，主要表現是眼睛乾澀，或覺得腰膝痠軟、頭暈耳鳴。實證則有兩個證型，第一是痰濁內蘊，主要表現是眼皮浮腫、肢體困重、睡不夠、很疲憊，可能與飲食有關，例如經常吃油膩煎炸，會影響身體消化代謝，可能出現糖尿病上眼，從而令眼睛有血管滲漏情況，也會出現飛蚊。第二種實證型的飛蚊，歸納為氣滯血瘀的證型，眼眶附近出現刺痛，或經常性頭痛、偏頭痛，亦可能出現胸脅脹悶情況，多數和工作壓力大或少運動有關。

劉善如表示，按壓適當的穴位，可改善眼睛血液循環，紓緩眼睛疲勞，有助減低飛蚊症出現。例如近端取穴，按壓內眼角位置稍向上的睛明穴、直望時瞳孔直下方的四白穴、眉尾和外眼角連線中點的太陽穴，每次按一至兩分鐘，重複三至四次。至於遠端取穴，則針對不同症狀取穴，例如肝腎陰虛的患者會取穴太溪穴，在內腳眼和腳跟連線的中點凹陷處按壓；氣滯血瘀就會取用太衝穴，在足背位置，在第一和第二趾之間的後方凹陷處按壓。