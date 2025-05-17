馬王堆漢墓文物研究新成果　發現最早絲織坐墊

湖南博物院周五（16日）發布多項長沙馬王堆漢墓文物的最新重大研究成果，通告會上，除了首次公布綺地「乘雲繡」茵席，為考古發現最早的絲織坐墊，亦首次亮相「赭黃色紗地印花敷彩絲綿袍」數碼孿生模型，不僅深化了對漢代紡織技術、禮儀制度及文字演變理解，也為文物數碼化保護與活化利用提供了範例。

院方介紹，西漢初期長沙國丞相、第一代軑侯之妻「辛追」一號墓北邊廂，在1972年出土的綺地「乘雲繡」50多年來被誤定名為枕巾，但經遣冊考據及出土位置分析，確認為考古發現最早的絲織坐墊（茵席）；從文物組合和擺放方位來看，應為模擬墓主辛追生前坐在茵席上享受美食歌舞的場景。相比同時出土的絹地乘雲繡枕巾精細工藝，綺地「乘雲繡」較粗糙，加上長100厘米、寬74厘米的尺寸，進一步佐證了功能區分，功能屬性得以糾正。

對於迄今所見最早印花、敷彩相結合的絲織衣物、一號漢墓出土的赭黃色紗地印花敷彩絲綿袍，院方首次通過人工智能技術，毫米級精度數碼還原西漢服飾手繪紋樣「千花千面」特點，完整呈現衣物兩千年前新衣狀態，與出土後舊衣形態，動態模擬織物垂墜感。此外，在馬王堆三號墓出土的一件絲綿袍殘片上，還新發現雙鳳乘雲繡刺繡紋樣，為馬王堆漢墓絲織品紋樣增加了新品種。

針對院內鎮館之寶、一號漢墓出土的T形帛畫，研究人員利用多光譜和高光譜成像技術，首次發現玉圭、神豹造型及祭祀場景的多處改繪線條。例如，天國守門神的手部底稿顯示原為執玉圭禮器，後改為拱手狀，推測因西漢禮儀風尚變化而調整。此外，帛畫天門上方疑似文字痕迹為後續研究提供了新線索。院方還發布了馬王堆新漢隸數碼字體，為基於馬王堆帛書中的13萬多字漢隸墨迹。字體既保留漢代隸書古樸韻味又適配現代電子設備，計劃於下月通過公益授權應用於公共文化領域。