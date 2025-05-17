月壤證月背比正面風化更強　中國空間站發現微生物新物種

中國科學技術大學周五（16日）發布消息稱，該校地空學院黃方團隊和秦禮萍團隊合作，通過對比中國月球探測器嫦娥五號和嫦娥六號採回的月壤樣本數據，發現月球背面相比於正面有更強烈的太空風化特徵。相關研究成果近日發表於國際學術期刊《自然通訊》。另外，中國空間站近日發現一個微生物新物種，取名「天宮尼爾菌」。

太空風化是月球表面物質長期在宇宙射線、太陽風、微隕石撞擊等因素作用下，發生一系列物理、化學變化過程，對月球表面物質成分和結構具顯著影響。為深入評估月球正反面的太空風化效應，研究團隊對不同地方採集的月壤樣本進行高精度矽同位素分析，發現上述差別。分析表明，月球背面採樣區經歷更強烈太空風化作用，這種風化程度差異可能與更長暴露時間、更快的微隕石撞擊速率或更高撞擊頻率等因素相關。此研究為理解月球正反面太空風化過程差異提供新證據，有助完善月球表面物質演化模型。

此外，中國科研人員近日首次公布在中國空間站發現的微生物新物種「天宮尼爾菌」，是一類革蘭氏陽性的產芽孢細菌，在適應空間環境方面表現出色，在定向微生物控制策略設計、空間微生物資源利用等方面為科研人員帶來了全新啟示，為航天、農業、工業和醫療等領域提供精準的干預思路。該微生物新物種為前年5月神舟十五號航天員乘組利用無菌採樣擦巾，對空間站艙內表面微生物進行在軌採集和低溫儲存，下行後經地面實驗分析發現。