搬新廠後處理量勁縮　每日最多15噸廢木　環團倡混廚餘發電

2021年6月啟用的Y·PARK[林‧區]原先位於曾咀，每日能處理60公噸園林廢物，惟去年底搬至屯門龍鼓上灘後，佔地位置大減下，每日處理量「大縮水」至15公噸。翻查文件，Y·PARK過去3年的處理量已持續收縮，由2022年的8,689公噸，減至去年的6,876公噸。新廠處理量減少，料回收量會再下挫，而今年首4個月的接收量僅去年同期約65%。環保團體倡善用廚餘處理設施擴大處理能力。

根據2023年固體廢物監察報告，香港當年平均每日棄置228公噸園林廢物在堆填區，累計全年有逾8.3萬公噸，被回收的僅約1萬公噸，佔約11%。環保署早前透露，Y·PARK[林‧區]2024年每日的平均處理量為19公噸，而高峰時期曾達致每日約70公噸。不過，回收量料今年起會再下跌。本報獲得Y·PARK最新招標文件，要求承辦商每日最多能處理15公噸分類後的園林廢物，即一年最多能回收5,475公噸。

環保署亦披露Y·PARK搬廠後，今年首4個月平均每月接收375公噸園林廢物，按年減少約65%，平均每日12.5公噸。署方解釋，園林廢物量很大程度受每年風季的颱風數目及強度、政府及私人地盤平整工程進度，以及園林廢物當中的雜質和是否適合循環再造等因素所影響。同期Y·PARK再生產品的產量則由去年平均220公噸，升至今年的343公噸，皆因承辦商今年3月起試驗將以往因缺乏市場而需棄置的幼枝，嘗試轉化為再生產品並獲一些本地農場採用。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指出，環保署對園林廢物處理的規劃有欠周詳，多以短期或臨時形式去營運，而園林廢物收集渠道少，社區並無收集點，依賴市民及商界等自行運木入園，令收集率都偏低。他指出，園林廢物跟廚餘均為有機廢物，政府可參考內地及歐盟的做法，增建有機廢物處理設施，共同處理廚餘及園林廢物，製作堆肥或者共厭氧「發電」處理。