移民外流唔願生隱憂　目標千萬人口大落後

香港早在2007年已有發展千萬人口大都會的計劃，期望1,000萬人口可激活本土經濟，可增加與國際金融中心紐約及倫敦競爭的實力。但反修例事件及疫情重傷經濟後，移民潮令本港人口由2019年的750萬左右，跌至2022年中的729萬，近期人口數字雖回升至疫情前水平，但出生率低、學齡人口尤其小學生人數5年間減少逾5萬人卻不容忽視。

應屆政府高層去年亦曾引述研究報告，稱香港擁有千萬人口有助增加競爭力，因人口可以帶來人才，而人才又帶動消費、推動經濟。但現實卻是另一回事，本港生育率持續多年下降，政府年前推出新生嬰兒獎勵計劃後，2024年新生嬰兒人數終見回升，增至36,767人，較2023年的33,288人多了3,479人。

不過，全港小學生人數卻持續下降，2019年本港小學生人數有37.32萬，到2023/2024年已減至32.55萬人，較少了47,664人，2024/2025年更進一步減至31.9萬人，換言之，短短5年多，小學生人口流失了逾5萬人，佔全港人口減幅約四分之一。