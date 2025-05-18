市建局擬建「東維港灣區」　海陸岸三合一提供休閒活動設施

市建局展開「土瓜灣海濱研究」，以「海—岸—陸」三合一的新規劃概念，將土瓜灣內陸、海濱空間以及對開的水體，一併作規劃研究，冀構建成為一個配套完善的「東維港灣區」。行政總監韋志成今日（18日）在網誌表示，團隊已開始與不同政府部門和持份者初步接觸，介紹有關規劃概念和收集不同意見，預計在今年下半年向市建局提交初期研究報告，以及可行性研究建議。

韋稱，「土瓜灣海濱研究」於3月展開，範圍涉及近800公頃，涵蓋土瓜灣海濱長廊和沿岸一帶，以及毗連對開的水體；內陸面積上至北面的九龍城「龍城」區、東至啟德發展區，西至何文田山及高山劇場綠化帶。

韋表示，研究涉及三大方向，包括(一)在土瓜灣沿岸和對開已有海濱長廊、碼頭等基本設施下，提供水上活動、表演場地和休閒設施。其中在啟德體育園和馬頭角道對開，建議可進行划艇、獨木舟等；又或增設浮台用作表演場地、舉辦音樂會等。此外，可將土瓜灣避風塘部分沒有工程作業的躉船改裝，提供餐飲服務、用作舉辦戶外音樂會、擺設特色光影藝術裝置，或改裝成泳池、飄浮沙灘等；另外，亦可以在防波堤擺放藝術裝置，供市民及遊客乘船「打卡」，給予多元化的消閒娛樂體驗。

(二）創造空間建設多元化的濱水區，於現時土瓜灣海濱的兩個「斷裂位」，包括翔龍灣對開臨海煤氣設施用地，以及青洲英泥碼頭一帶海濱地段，可考慮透過適度興建行人板道的方法，針對性地將該兩段「斷位」海濱走廊駁通；至於海心公園對開的自然景觀─魚尾石，研究認為在不影響自然景觀及海岸線的情況下，可以透過改善海心公園內的步行環境或增設行人導向標示，提升紅磡及土瓜灣海濱的暢達性。

另外，除活化九龍城汽車渡輪碼頭外，研究亦探討將碼頭周邊的土地，包括毗鄰的中九龍幹線擬建的綠化平台，連同翔龍灣等一帶的海濱用地和公用休憩空間，一併作整體規劃；再加上透過舉辦大型活動、藝術文化裝置及街區美化等「地方營造」手法，提升沿岸景緻。

（三）加強內陸與海濱空間連接，研究將集中探討藉着市區更新項目改善舊區已建設環境和道路網絡，加強土瓜灣內陸地區與海濱空間的連接性和暢達性，並整合出三大道路網連繫，將人流和活力帶到海灣。