中大醫科第二學位逾300人報讀　包括劍橋大學等外國知名院校準畢業生

為培訓及匯聚醫療專業人才， 政府近年多次增加醫學生培訓學額，相關學額於2025/26學年將增至650個。中文大學醫學院院長趙偉仁今日(18日)在電台節目表示，今年醫學院會錄取325名學生，包括4年制醫科「第二學位」課程的25個學額。「第二學位」課程目前已經完成第一階段面試，有300多名學生報名投考。

趙續稱，這批報讀「第二學位」課程的學生，他們的第一學位多與醫學相關，包括生物科學、化學和生物。學生當中有外國知名院校的準畢業生，包括英國帝國大學和劍橋大學。課程由6年變成4年制會有一定壓力，但相信他們有能力和有心，成為一個好醫生。

趙提到教學及科研綜合大樓預計2027年建成，可容納80個科研團隊約800至1000人，有助提升教學能力和收生能力。他指出，包括創新醫學技術、醫療器械、藥物等科學研究，需要業界和初創公司支持才能「落地」。臨床應用和研究使用人工智能(AI)，過去幾年已開始，最近加插至醫學培訓課程。目前AI只是輔助角色，提升診斷能力，讓治療更加安全，但最終是由醫生操作，AI仍不能替代醫生的同理心，相信病人都希望與真人醫生溝通。