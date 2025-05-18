內地乾旱預警持續　專家稱與極端氣候常態化有關

內媒上周六（17日）報道，今年以來中央氣象台連續發布氣象乾旱黃色預警，廣西、安徽和江蘇等地平均乾旱天數創1961年以來同期最高紀錄。本月，陝西、河南、甘肅等地出現重度以上乾旱，其中陝西西南部、河南西部等地達到特旱級別。專家分析，本輪旱情發展快速與全球暖化背景下極端氣候常態化密切相關。

氣象專家指，內地季風氣候降水時空分布不均，北方春季本就少雨，加上氣溫升高且蒸發量增大，導致乾旱加劇。近年「驟旱」現象頻發，乾旱周期顯著縮短，部分地區僅需1至2周即形成旱情，目前旱區多受單一氣團控制，缺乏冷暖空氣交會條件，形成「旱一片」局面。夏糧主產區河南等地旱情需重點關注，但全國夏糧產量佔比約兩成，整體影響可控。

水利部已調度黃河流域骨乾水工程補水10.5億立方米，並啟動甘肅、山西、陝西和雲南等4省乾旱防禦Ⅳ級響應。財政部、緊急管理部緊急預撥4,000萬元（人民幣，下同，約4,335萬港元）救災資金，支持山西、廣西、陝西抗旱保供水。氣象部門預測，未來一段時間廣西和四川南部等地降雨將緩解旱情，而山西、陝西、甘肅大部分地區仍然少雨，旱情可能持續發展。各地目前正以人工降雨和緊急送水等方式，全力保障城鄉居民用水及農地灌溉，爭取將乾旱損失降至最低。

此外，網傳山西運城市聞喜縣自2月起沒有雨水，村民被迫用每小時180元（約195港元）的高價買水澆地。縣農業農村局相關負責人澄清，網傳描述的是二次提水成本測算值，並非收費價目。