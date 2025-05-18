加拿大寄港吸塵機藏逾百公斤大麻花　5男女涉販毒被捕

警員經深入調查，於上周五(16日)針對一個有組織的販毒集團，於錦田及沙田執行全鏈條的打擊毒品行動。行動中，警員拘捕5名本地男女，包括販毒集團的主腦及骨幹成員，並檢獲共102公斤懷疑大麻花及3公斤懷疑可卡因，市值超過2,350萬港元。警員經調查後，相信該販毒集團將一批大麻花，由加拿大寄到本港，並報稱該批貨物為工業用吸塵機，因此警員展開一個監控遞送行動。

上周五(16日)下午，該批藏有懷疑大麻花的貨品，最終被送到錦田元崗新村。其後有兩名本地男子進行拆貨工序，並抽出收藏於工業用吸塵機內的懷疑大麻花。警員隨即截停該兩名本地男子，並以涉嫌「販運危險藥物」罪名拘捕兩人。經點算後，行動中共檢獲150包，以真空包裝的懷疑大麻花，共重102公斤。該兩名被捕男子分別姓楊及姓劉，年齡為48及55歲，兩人報稱無業。

同日下午，警員分別於沙田區一公共屋邨範圍內，以及該屋邨的兩個公屋單位採取同步執法行動。警員於一公屋大廈外先截停一名姓王的本地男子，並於男子身上檢獲3公斤的懷疑可卡因。警員同時突擊搜查兩個公屋單位，並分別拘捕一名姓潘的本地男子，以及另一名姓潘的本地女子。

警員根據調查所得，被捕姓潘(34歲)本地男子為販毒集團主腦，涉嫌安排由加拿大運送到本港的懷疑大麻花，並且招攬及指使同案其他被捕人處理該批大麻花，並販運於行動中檢獲的3公斤懷疑可卡因。除主腦外，各人分別收取約數千至1萬港元報酬。警員以「串謀販運危險藥物」罪、「販運危險藥物」罪、拘捕該3名本地男女，年齡分別為32、34及70歲，3人報稱無業。當中，4名被捕人現正被扣留調查，稍後將會暫控4人相關的罪名，而其中一名被捕本地女子則保釋候查。案件將於周一(19日)於屯門裁判法院提堂。

人員相信今次行動已成功全鏈條瓦解該販毒集團，並成功檢取該販毒集團控制的所有毒品，堵截大批大麻花及可卡因流入本地市場。另外，案中有被捕人利用自己公屋的居所作為販毒用途，案件將轉介予相關部門跟進。警員會繼續以情報主導的方式從源頭打擊販毒集團，全鏈條全方位阻止毒品流入本港。