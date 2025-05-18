料逾半ICT從業員今年加薪　46%受訪公司逆市增聘人手

香港缺乏人才，尤其是創科界別。但根據最新公布資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查結果，發現今年有54.88%受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中26.92%公司的平均增幅將高於4%。至於在2024年度，69.51%的本地ICT從業員可獲加薪，其中30.3%僱員的加薪幅度高於4%，跑贏財政預算案所公布的1.1%通脹率。面對經濟前景不明朗，有46.34%更逆市增聘ICT人手。

香港電腦學會在今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，成功收回83家機構的問卷，包括香港多家大型公營及私營機構；其中有79.21%受訪機構聘用超過100名員工，逾60%公司員工人數更超過400人，51.51%受訪機構的ICT員工人數超過100人。

調查結果發現有逾50%受訪公司在2024年有招聘ICT應屆畢業生，有68%大學畢業生入職薪酬超過1.8萬港元，30%更高達2.2萬港元或以上；而其中28.57%受訪機構的入職薪酬，增幅都在4%或以上。

該學會會長長鄭松岩表示，ICT行業一向人才短缺，根據相關調查顯示ICT行業依然具有前景。去年有近70%機構有薪加，今年預期有54.88%機構會提升ICT人員薪金，其中不少公司的增幅均可跑贏通脹率，可見超過一半IT行業從業員的薪酬，仍有實質增長。

鄭松岩續稱，政府推動香港成為國際創科中心，雖然目前面對國際局勢及經濟前景均暫未明朗，但政府仍投放資源發展創科產業，又聚焦人工智能發展，以科技推動「新質生產力」，開展北部都會區及河套科技基建項目，推動智慧政府服務及各行各業數碼轉型等，同時積極吸納跨國科技企業及初創企業來港，致力促進香港與大灣區創科行業的融合與交流，為香港的ICT人員提供更多發展機會。

他鼓勵年輕人投身ICT行業發展事業，在大學選修相關科目，而政府亦應積極培訓更多人才，除傳統的ICT學科外，更應注重人工智能、金融科技、網絡保安、企業架構及新興科技方面的人才培育，以應付長遠發展的需要。