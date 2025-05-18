第四屆中國新聞發言人論壇　郭嘉昆促以鬥爭回擊抹黑

中宣部對外新聞局、中國人民大學主辦的第四屆中國新聞發言人論壇上周六（17日）在北京舉行，圍繞「完善新聞發言人制度，提升新聞發布實效」主題交流。中國外交部新聞司副司長、新聞發言人郭嘉昆發表主題演講，強調外交部要主動發出中國聲音，以鬥爭回擊抹黑，而發言人就是戰士。

郭嘉昆表示，外交部去年共舉行230場例行記者會，回答記者問題超過2,500次，在非工作日也要就重大問題、突發事件表明立場，責無旁貸。郭嘉昆認為在當下國際輿論場，真實性、穩定成為稀缺品，也是沒有硝煙的戰場，少數反華敵對勢力固守意識形態偏見，對華抹黑攻擊從未停歇，變換花樣潑髒水、貼標籤、搞污名化。面對毫無底線的惡意誣衊，郭嘉昆認為發言人要挺身而出，捍衞國家利益，維護國家尊嚴。

大陸國台辦發言人陳斌華亦出席論壇，指台獨是對台海和平穩定最大的現實威脅，亦是激發兩岸民眾對立對抗的一個禍根亂源。近期國台辦發布的內容中，揭發批判台獨挑釁行徑及外來干涉的比重，都正在增加，要讓台灣民眾充分認識到台獨的危害性、危險性，同時亦要展現統一的自信。陳斌華強調，台獨「翻不了天，成不了事」，完全有能力穩控台海形勢，推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一大業。