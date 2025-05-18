申訴署刪資料　前局長：如非特殊原因　須保存並讓公眾查閱

申訴專員公署上周五（16日）被揭發在其網站刪去2023年4月前的報告及資料，稱是「為了方便公眾找最新報告」。有前高官認為如非特殊原因，須妥為保存並讓公眾容易查閱。他又指良好的政府管治須重視透明度；相關資料亦對學術研究重要。申訴專員至今仍未回應事件，申訴專員公署僅2度發稿交代一個國際會議的成果。

現時申訴專員公署網站只保留2023年4月之後調查報告，而詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」更整個被刪除。早前署方解釋，做法是為了方便公眾找最新報告。

政制及內地事務局前局長聶德權認為，良好的政府管治須重視透明度、公眾參與及問責性。他又認為如非特殊原因，須妥為保存並讓公眾容易查閱。就申訴專員公署網站移除大量調查報告，聶德權表示，政策局和部門、公營機構及獨立委員會發表的報告和調查結果，具重要參考作用，又認為相關資料對公共政策研究學者重要。

聶德權又提及最近發現2014年香港人口政策諮詢文件，以及2015年香港人口政策報告，已經不能在政府網站上找到。他直言，「事實上，直到如今，這份報告仍然是香港特區政府最完整論述的人口政策報告啊！」他及後感謝外界幫忙把諮詢文件和報告找岀來。

申訴專員陳積志至今仍未就事件回應，但公署今（18日）再發稿提及他上周五完成摩洛哥訪問的收穫。相關新聞稿提及，陳出席國際申訴專員協會理事會會議期間，與多個國家和地區代表達致共識，又以成員身份參與協會聯合國及國際合作工作小組會議。

實際上，申訴專員公署上周五晚上曾發稿交代該訪問，包括出席國際申訴專員協會周年理事會會議，與其他國家及地區代表會面交流，講述香港背靠祖國、聯通世界的重要角色。