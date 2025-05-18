26公屋租戶瞞報內地物業　房署稱全數收回單位

近年香港房屋委員會加強打擊濫用公屋的力度，不少瞞報擁有內地物業的公屋租戶成為重點打擊對象。房屋署表示，於2024/25年度，房屋署確認有26個租戶在申請公屋時瞞報在內地擁有住宅或非住宅物業，而該批租戶亦全數被收回單位。而香港房屋協會亦採取措施打擊瞞報，並於2024/25年度發現有16宗個案擁有內地物業，其中1宗的戶主於調查期間已主動交回單位。

房屋署表示，每年就不少於1萬戶與入息及資產申報和住用情況相關的個案作深入調查。而在於2024/25年度，房屋署曾因為接獲舉報或抽查而去函內地不同省市及澳門機構作出查詢，當中確認有26個租戶在申請公屋時瞞報在內地擁有住宅或非住宅物業。由於家庭資產淨值超逾當時的公屋申請限額，房委會已向有關租戶發出「遷出通知書」收回單位。在上述的個案中，最嚴重的個案涉及隱瞞在內地擁有兩個住宅物業，另外亦有個案是隱瞞擁有商鋪。

至於房協方面，房協指已跟大灣區部分城市的相關部門建立初步溝通渠道，例如深圳市不動產登記中心，以協助查核懷疑濫用公屋個案。於2024/25年度，房協轄下出租屋邨共有9宗租戶主動申報，及7宗舉報或經調查發現擁有內地物業的個案。上述16宗個案中，其中1宗的戶主於調查期間已主動交回單位；目前5宗仍在調查中；其餘10宗個案均證實符合相關的資產要求。房協會繼續與其他內地城市的相關部門建立渠道，以便進行出租屋邨租戶的資產查核。