無家者吸煙賭博酗酒等成癮問題上升　倡混合住宿及治療支援

有機構夥拍大學進行研究，發現無家者吸煙、賭博等成癮問題有上升趨勢。機構以問卷形式訪問了101位無家者並與20名無家者進行個別訪談，發現逾40%人有一種成癮行為，80%人士吸煙成癮，亦有過半數人有賭博成癮問題，較2021年「全港無家者人口統計調查」數據上升約36%。團隊認為，現時有許多宿舍只允許居住半年，時間較短，而且欠缺戒癮輔導和康復人員諮詢的服務。團隊建議宿舍延長居住期限至不少於2年，讓他們有足夠時間穩定生活和康復。

社區組織協會去年第2至3季委託聖方濟各大學，以問卷形式訪問了101位無家者，發現約80%人吸煙成癮、過半人賭博成癮、超過30%人酗酒成癮、約30%無家者有濫用藥物。調查亦發現，大約30%人同時有兩種成穩行為，同時有3種和4種成穩行為的無家者，分別佔約7%及10%。精神健康方面，有52%受訪者患有抑鬱症，普遍感到孤獨、絕望和毫無價值等。至於身體健康，超過90%受訪者患有一種或以上疾病，較常見的類型分別是牙患、關節問題及高血壓。

社區組織協會幹事吳衛東表示，現在政府資助的宿舍床位沒有足夠間隔影響私隱，部分資助宿舍凌晨12時設門禁，令凌晨放工的人士未能入住，60%資助宿舍的入住期限只有半年。社協建議引入「先安居」及「康復住房」概念的宿舍，為宿友提供從藥物輔助治療、精神健康護理到生活管理等全方位的密集服務。同時建議延長宿舍的居住期限至不少於兩年，讓他們有足夠時間穩定生活和康復，又倡議改善住宿設施提供充足的隱私空間、安全及良好的生活條件，有助於提升住戶的尊嚴和福祉。

至於有關注露宿者權益團體計劃於長沙灣中產屋苑附近營運露宿者宿舍，但遭居民及地區人士反對。吳衛東表示，認同任何團體提供相關設施和服務，都應該充分諮詢公眾及當區居民意見，進行諮詢是一個必要步驟，亦留意該團體指願意考慮其他選址，現時無家者宿舍數目不足，希望將來公眾能更接納他們，宿舍數目可以增加。