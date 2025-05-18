醫護疑用手銬　強制女子送院引發爭議

河南省禹州市有醫護人員日前在大街上強行把一名女子架上擔架強制送院，期間疑似動用手銬。事件引發輿論質疑，禹州市衞健委承認採取不當約束措施，懲處相關醫院當值醫生及工作人員。

網民上周五（16日）發布影片顯示，一名疑似鎖上手銬的女子癱坐在地上不斷高呼救命，強調「我的頭腦很清晰」並自報姓名，兩名醫護則把女子架上擔架送院。禹州市中醫院120急救中心解釋，女子是精神病患者屬於狂躁症，家屬要求醫護去接好；她當時情緒比較激動，就用了精神科約束帶，並非手銬。

禹州市衞健委翌日回應稱，禹州市120急救指揮中心上周五上午11時05分到群眾電話，稱自己女兒有焦慮、抑鬱病史，當時排斥吃藥治療、動手打人，請求將患者帶走治療。禹州市中醫院急救車於11時23分抵達現場，查實患者在鄭州大學第一附屬醫院多次就診並住院治療。由於患者躁狂發作、拒不配合，為避免對其他在場人員造成人身傷害，經在場家屬同意採取臨時性強制措施並全程由家屬陪同送往醫院治療。

期間，醫護人員採取不當約束措施，在社會上造成負面影響。禹州市衞健委迅速調查處置，責令涉事醫院對當值醫生謝某某停職處理、對工作人員高某某予以辭退，並作進一步調查處置。禹州市衞健委將在全市衞健系統開展專項治理，嚴防類似事件再次發生。