調查指劏房家庭兒童營養攝取不足　促加強中小學營養教育

居住劏房的兒童除了成長空間狹窄，大部分劏房基層的家長也忽略了兒童的營養攝取知識。有機構今日（18日）公布調查，發現劏房低收入家庭兒童五大食物種類營養攝取量不足，高達86.4%受訪家庭孩子奶類攝取量不合乎衞生署2至5歲及6至11歲的「健康飲食金字塔」建議要求；更分別有94.2%及74.5%的受訪家長，無法正確指出蔬菜類和水果類的每日建議攝取量。機構建議應擴大支援服務協助更多劏房低收入家庭，及加強支援中小學的營養教育。

香港世界宣明會及香港社區營養師協會於去年6月至今年1月期間，以電話訪問來自520家庭居住劏房的低收入家庭，涉及合共589名介乎2至11歲的兒童。調查發現，受訪家庭對衞生署「健康飲食金字塔」指引的五大食物種類，即穀物類、水果類、蔬菜類、奶類和肉類 的每日建議攝取量，每種食物種類平均最少有約一半人攝取量不足，當中蔬菜類有高達76.2% 受訪兒童攝取量不合乎建議要求，僅23.8%達標。

調查又指出，居劏房低收入家庭受限於缺乏相關知識、經濟水平、工時不穩定等因素，難以為孩子提供均衡膳食，有13.6%的受訪家庭每周少於4次或以下在家準備晚膳；更有不少2至5歲幼童每周已最少2次進食「垃圾食物」，或發展成「垃圾食物當正餐」，並有可能將壞習慣延續至6至11歲，影響發育。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚表示，宣明會倡議政府監察及促進推動衞生署「學生小食營養指引」，未來亦會加強中小學到校宣傳；她又指有特殊學習需要(SEN)孩子更容易出現偏食或挑食問題，未來冀加強SEN孩子的營養服務。