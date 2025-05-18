開拓中東市場緩不濟急　打造紅磡新地標畫餅充飢

銀行裁員、食店結業，香港市道低迷不見底，藍領白領朝不保夕。港府高官除盲目唱好，繼續樂觀外，究竟有何板斧提振市道呢？出訪中東尋找商機嗎？不投放十年八載深耕細作難有所成。至於發展局擬將紅磡海濱打造成包含娛樂及酒店新地標，臨海增設200個遊艇泊位，鴻圖大計預計最快十年能成事。既然內地旅客鍾情來港深度遊，高官又謂「繼續發展不同旅遊資源，吸引旅客」，那何不推行「破地獄、遺體化妝、紙紮品製作、中西式墳場之旅」的文化深度遊呢？今集《功夫茶》探討相關議題。

恒生銀行進行裁員行動、開業33年的海皇粥店突然宣布結束全部業務並終止僱傭合約，當以為人力市場裏相對低技術的工種才會朝不保夕，但連坐在銀行裏的白領一樣自身難保，印證了如今市道疲弱、經濟乏力。飲食業不僅連鎖式如海皇做不下去，老字號港式火鍋店「春夏秋冬」亦只會做至本月底，連開業逾44年的連鎖茶餐廳「金裝燉奶佬」最後一間位於美孚的分店，亦一樣本月底結業，意味着該品牌全線分店悉數關門大吉。

面對結業潮，試問港府高官除了盲目唱好，繼續樂觀外，又有何板斧提振市道呢。港府官員出訪中東找生意，中方之所以可以在這輪美國關稅戰中「底氣十足」，正正因為由「特朗普1.0」時便積極拓展美國以外的其他市場，香港沒經十年廿載深耕細作，談何「創新篇」呢。

高官近日又再不斷說，「繼續發展不同旅遊資源吸引旅客」，甚至說隨着特種兵窮遊興起，應該包容不同旅遊模式。辦旅遊不是說不辦，但高官有大量往績供你參考，辦這辦那的大方向從來不缺，但怎樣「落實到細節去」，卻永遠甩轆撞板。無論郵輪停泊啟德、2023年除夕煙花或西貢東壩，同一個「交通配套不足」的問題，可以重演幾次仍然不醒覺。早前五一長假期，落馬洲站出現大批旅客需要掃二維碼出閘，結果網絡「大塞車」，負責管事那班人全部後知後覺。

發展局最近擬將紅磡海濱，打造成包含娛樂及酒店等的新地標，供訪港旅客可從高空角度欣賞維港，臨海亦會增設200個遊艇泊位，吸引高端消費群，預計最快十年可成事。說起這個大計劃，真是不禁又要以往績作推論了，它會否是啟德郵輪碼頭的甩轆翻版呢。港府當初建郵輪碼頭，何嘗不是充滿美好願景，稱可為香港帶來幾多十億、廿億元經濟收益。到頭來耗資82億元興建，號稱本港十大基建之一的啟德郵輪碼頭，有船停泊則3,000旅客沒車搭，沒船停泊便「人影都唔多隻」，堪稱全球十大耗資最高昂臨海老鼠樂園。

若然是想吸引旅客，紅磡亦是個好地方。《東呼即應》早在去年6月，亦即後來寫下本港票房冠軍破億賣座電影《破．地獄》上映前數個月，便已給出了計策，指本港絕對應該發展「破地獄」收費導賞團，作為吸引旅客項目。死亡永遠自帶神秘面紗，無論來自歐美抑或亞洲的訪港旅客，想看關於死亡的神秘東方習俗。除了破地獄儀式，加上遺體化妝工作坊、紙紮祭品製作體驗、中西式墳場之旅，辦個4天之旅，吸金綽綽有餘啦。最重要是，不用等個十年八載，而且在去年5月，亞洲殯儀業展覽也被港府列作盛事，殯葬絕對具資格吸客。