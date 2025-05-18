迎國際博物館日　中國主會場揭曉十大精品展

周日（18日）是國際博物館日，今年主題是「快速變化社會中的博物館未來」。中國主會場活動當日在北京大運河博物館舉行，期間揭曉第22屆全國博物館十大陳列展覽精品獎終評結果，其中擁有海內外體系最完整中國古代藝術通史陳列的上海博物館，以中國古代青銅器展廳等東館常設陳列入選。

活動開幕式上，國家文物局發布最新數據指，2024年全國博物館舉辦陳列展覽4.3萬個、教育活動51.1萬場，接待觀眾14.9億人次。截至去年底，全國備案博物館總數達7,046家，實現每20萬人擁有一間博物館，博物館免費開放率達91.46%。

此外，全國博物館也推出豐富慶祝活動，為民眾獻上文博盛宴，如廣西自然博物館上周六（17日）在當地購物中心舉辦民俗手工體驗等快閃活動；川渝兩地專家團隊上周六在重慶人民廣場為民眾提供免費、專業的文物鑑定服務；湖北武漢博物館推出天津博物館藏明清玉器展、全國兒童「詩歌的樣子」美術作品展，以玉器的溫潤沉靜與童畫的靈動色彩，營造跨越時空的藝術對話與文化體驗。