東方日報A1：85%人童年歷虐待　家暴恐傳宗接代

《強制舉報虐待兒童條例》將於明年1月20日生效，有機構昨日公布一項有關童年逆境經驗問卷調查，結果發現有85%受訪者都曾經遇到最少一次童年逆境經驗，部分人在童年經歷精神、身體虐待，以及情感忽視等。該機構指不同文獻均顯示，三分之二的虐兒個案施虐者在童年時期曾遭受虐待，顯示虐待行為具有跨代傳遞的現象，認為社會需加強對跨代家庭暴力的預防與介入，以及對兒童保護意識的提升，包括通過教育、輔導和小組服務，幫助父母正視童年經驗、改善溝通及管教方式，從而打破跨代暴力的循環。

和諧之家於2023年4月至2025年4月期間，透過網上自填問卷的方式訪問18歲以上成年人的童年逆境經驗，最後共收回3,092份問卷，結果發現有65%受訪者表示曾受父親、母親或家中大人咒罵、羞辱、輕蔑言語或貶低；53%受訪者童年曾受父親、母親或家中大人推撞、抓、掌摑、拳打、腳踢，甚至被物件打擊致身體受傷。

除了精神及身體虐待外，調查結果亦顯示，有52%受訪者表示童年曾感到家庭中沒有人愛自己，或認為自己不重要、沒有價值，家庭成員關係疏離、缺乏關心；43%受訪者指童年曾目睹父親、母親或家中大人之間的暴力衝突，甚至人身威脅；另外有11%受訪者更表示童年曾被迫以不喜歡的方式碰觸身體，或被要求參與性相關行為。

和諧之家指出，高比例的成年人在童年時曾經歷不同形式和程度的身體或精神虐待，在日後管教子女時可能不自覺重複這些模式，顯示跨代暴力循環的廣泛存在。此外，童年時期家庭情感忽視的普遍性，進一步加劇了情感支持缺失在代際間的延續，對兒童心理健康可能產生長期負面影響。

香港樹仁大學社會工作學系助理教授、和諧之家服務發展委員會委員曾偉洪指出，父母曾經歷童年逆境經驗與嚴厲的養育方式呈正面關聯，他認為防止兒童虐待不僅需推廣正向教養方法，更關鍵是父母自身的心理成長，當父母能接納和理解自己的童年需要，才可能以同樣方式接納和理解孩子，從而建立充滿支持與關愛的親子關係，而非陷入壓力和內耗的循環。

和諧之家建議，社會需要進一步加強公眾教育，提高家長對自身童年逆境經驗及其影響的意識，幫助家長理解非暴力管教的重要性，亦需要為經歷童年逆境經驗的成年人提供心理支持，協助療愈童年創傷，避免將暴力行為傳遞下一代，另外亦應提升社會保護兒童意識，鞏固家庭以至兒童相關系統的正面效能及資源。

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