童樂居爆虐兒　強制舉報明年1‧20實施

本港過往不時發生駭人聽聞的虐兒事件，部分更牽涉兒童院舍。當中，本報於2021年，就率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒，施以多項恐怖毒招包括摑臉、篤眼、扯髮、拖跌落地，甚至扯起爬行的稚嬰然後掟落地，行為令人髮指，而事件中最少6名年僅兩至3歲的嬰幼兒需送院治理。

事件至今逾30名女職員被起訴，超過10名被告於認罪及受審後，被裁定涉及共逾150項虐兒罪罪成，刑期最長的人被判入獄64個月。法官批評一眾被告破壞誠信，行為可恥令人氣憤，其中一人牽涉多達49罪，法官斥她視幼童為玩物，心腸歹毒令人髮指。

而經過約一年時間審議，立法會在2024年7月通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，條例將於明年1月20日生效。法例將25類專業人員列為強制舉報者，當中包括幼兒工作員、教師、社工等，如明知兒童遭受虐待，在沒有合理辯解的情況下不作舉報，會按受虐人所受傷害的嚴重性而作出「兩級制」的懲處，分別為循簡易程序定罪並處以第5級罰款，即5萬元；或循公訴程序處以第5級罰款和監禁3個月的最高刑罰。