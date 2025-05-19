醫管局引入301非本地培訓醫生　有內地醫生提供內視鏡檢查服務

社會醫療需求日增，醫院管理局推出不同措施紓緩人手壓力，其中就包括引入非本地培訓醫生。醫管局日前公布，截至今年4月30日，當局共有301名非本地培訓醫生，其中包括234名於局內工作的醫生及67名交流醫生。在醫管局工作的醫生的醫學資格，有55%來自英國、13%來自澳洲、14%來自中國，亦有18%來自愛爾蘭、馬來西亞、美國等地。至於參與交流的67名醫生中，有50人來自大灣區及上海、有17人來自馬來西亞、菲律賓及英國等，其專科資格涵蓋逾10個專科，包括麻醉科、眼科、放射科及外科等。

去年11月，有兩位交流醫生加入新界東醫院聯網內科團隊，並於中央援港應急醫院提供內視鏡檢查服務，其中包括來自廣東省中西醫結合醫院、有18年臨床經驗的梁祟芬；以及來自中山大學附屬第一醫院胃腸外科、有14年臨床經驗的葉錦寧。

新冠疫情期間由中史政府委託港府興建、位於落馬洲河套區的「中央援港應急醫院」於2023年推出「日間放射診斷服務先導計劃」，並於去年擴至內視鏡檢查、睡眠測試、微生物化驗等。其中內視鏡檢查服務，能為有胃痛及胃酸倒流、貧血、吞嚥困難、良性潰瘍或胃壁黏膜病變的病人，提供胃內視鏡檢查。

醫管局指，截至4月30日，「日間放射診斷服務先導計劃」已為接近5,500人次提供服務。