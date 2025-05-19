內地新冠確診率增至16.2%　料本月下旬達頂峰

新冠病毒近期再度活躍，中國疾控中心數據顯示今年4月以來新冠病毒檢測確診率呈明顯上升趨勢。在3月31日至5月4日的監測期內，全國哨點醫院門急診流感樣病例中新冠病毒檢測確診率由7.5%升至16.2%。內地醫生預計，這波疫情將於5月下旬達頂峰。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾表示，本輪新冠疫情自3月份開始，已持續近3個月，屬於一次正常的波動。從近幾年情況看，新冠疫情一般半年到一年會有一個流行高峰，本輪疫情流行水平尚未達到去年峰值、即檢測確診率21.1%。

中疾控此前預計，4月至5月的疫情波動不會超過2024年夏季，引發規模性的疫情可能性較低。關於本輪確診率升高的原因，李侗曾認為主要與群體免疫屏障減弱、病毒變異導致免疫逃逸能力增強兩個因素有關。他還解釋，今輪感染最典型的症狀依然是低燒和咽痛，偶爾伴隨咳嗽，並可能出現味覺、嗅覺減退。他提醒年輕人感染後一般3到5天可自愈，但老年人，尤其是合併慢性基礎疾病、免疫缺陷疾病的人群，仍存在發展為肺炎甚至重症或危重症的風險。

另外，中疾控數據顯示，4月哨點醫院門急診流感樣病例中檢測出的前3位病原體為新冠病毒、鼻病毒、副流感病毒；住院嚴重急性呼吸道感染病例中則為鼻病毒、呼吸道合胞病毒和新冠病毒。