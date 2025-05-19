內地中介涉收高價　為申請人偽造學歷海外留學

內媒近日報道，去年香港大學多名碩士研究生被查出以假學歷申請入學後，承諾「保錄取」的中介機構把業務轉向海外名校，因材料造假而被退學的海外留學生也愈來愈多。有人交了34萬元（人民幣，下同，約37.3萬港元）申請費，入年半年因學歷造假被退學。也有人預付50多萬元（約54.8萬港元）要求中介退款，反被威脅以後不能再去英國。

27歲的王鈺經留學機構幫助，2024年9月成功入讀英國曼徹斯特大學藝術、語言與文化學院。入學第3個月，王玨收到校方郵件要求審查她提交的學歷背景，中介回覆會嘗試聯絡學校處理。到今年2月，王鈺收到學校的「欺詐學位資格聽證會」通知，並指她的「本科院校」聲明沒有註冊紀錄，她從未就讀紐約大學，但申請時提交了紐約大學學位證書和成績單。聽證會後，她被退學。

來自東北的李天書在小紅書上物色留學機構，去年7月到北京與中介面談。雙方在網上簽約後，李天書發現自己在國內讀的是普通高中，中介卻直接幫他申請英國本科，連預科班都跳過，擔心中介偽造了他的學歷。他於是向中介提出抗議，要求終止合約並退還預繳的50萬元，中介則聲稱自己是英國大使館官方認證的機構，他可以去英國大使館「問問這輩子還能不能去英國」。

分析指，保錄取機構的手段大致分幾種，包括把常規申請包裝為高價的保錄取申請；以不同形式的學歷或成績造假「換背景」；中介機構偽裝海外院校寄出假材料，或以假造的院校電子郵箱名稱向所申請院校的郵箱發送假材料；而最廉價的造假手段就是直接修圖。