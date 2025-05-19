議辧作註冊公司持續1年半　尚海龍：過渡安排　議規主席指不恰當

由於立法會大樓的議員辦公室不敷應用，部分議員在上任首3年使用了金鐘中信大廈的臨時辦公室。議員尚海龍在2023年成立「高才通人才服務協會」支援來港人才，但協會的公司註冊地址報稱其金鐘的議員辦公室，去年12月才申報遷走，即持續了約1年半。議事規則委員會主席謝偉俊指現時沒明文禁止使用議員辦公室作公司註冊，但認為做法不恰當，因辦公室涉及公帑，亦可能令外界以為團體與立法會有關。

有傳媒翻查公司註冊處文件，高才通人才服務協會在2023年7月註冊為擔保有限公司，當時公司註冊地址為金鐘中信大廈1315室，即尚海龍提供的議辦。尚海龍是協會創會會長兼公司董事。根據協會2023/24年度財務報告，1315室是協會的註冊辦公室及「主要營業地點」。

立法會大樓議員辦公室的擴建工程在去年11月竣工，原本在金鐘辦公室的議員已遷回立法會大樓。協會在去年12月向公司註冊處申報，把公司註冊地址改為灣仔祥豐大廈一個單位。據公司註冊處紀錄，協會此前未提交任何公司地址更改通知，意味協會使用尚海龍的議辦作公司註冊共約一年半。

根據立法會「議員辦事處使用指引及條件」列明辦公室「應用作立法會相關事務用途」。就議員辦公室能否用作公司註冊，立法會秘書處回覆傳媒查詢時指提供的辦事處是用作立法會相關事務，「包括行使《基本法》第73條所訂明的立法會職權」。

尚海龍回應傳媒查詢時解釋，協會成立初期冀盡快運作，遂選用議辦為註冊地址，屬過渡安排，主要作「收信」之用。他指協會在2023年11月開始聘用秘書公司，當時已轉用對方位於灣仔的地址作公司註冊。被問到協會去年12月才申報更改地址，他指有關事宜由助理負責，原任助理離職後交接出現問題，又指當時發現做了轉秘書公司手續，但沒轉公司註冊地址，秘書公司發現後亦已申報。

被問及曾否以議辦從事協會工作，他指是以「議員身份」處理高才求助等，議員助理亦有幫忙協會事務，但強調相關薪酬由協會支付，沒動用立法會提供的營運開支。

對於有關事件，立法會議事規則委員會主席謝偉俊回應傳媒指出，現時沒明文禁止使用議員辦公室作公司註冊，但認為做法不恰當，因辦公室涉及公帑，亦可能令外界以為團體與立法會有關。他估計涉事者不太熟悉慣例，若註冊的團體並非牟利組織，公司地址亦已遷走，不算嚴重過失。