批公僕五天工作周行得慢　議員斥政府「好似躺平咗」

現時百10%至20%政府僱員仍未能享有「五天工作周」。有議員今日(19日)在立法會相關事務委員會上指出，政府在2006年已表明五天工作周是世界「潮流」，批評現時政府「追潮流追咗19年都未追得上」，「好似躺平咗」。當局指「做到嘅已經做咗㗎喇」，又指出現時亦有試行及檢討，不應同是「躺平」。另有議員反映，有工會「一年前畀咗意見，到一年後都仲未有（部門）回覆」，認為部門應和員工多溝通。

對於政府推動五天工作周，勞工界議員周小松指公務員事務局在2006年的文件已表明，五天工作周是世界「潮流」。他認為現時政府是「追潮流追咗19年都未追得上」，現時仍有百分之10至20政府顧員未能享有五天工作周，「好似躺平咗」。

公務員事務局局長楊何蓓茵認為政府一向原則已是「耳熟能詳」，不增加政府資源、不增加編制、不減少工時、不影響服務等。她指相關原則仍然「重要」，舉例因推行五天工作周導致編制增加，或減少相關公務員工時，從善用公帑的角度難以交代。她又指有鼓勵部門善用科技，日後會再向立法會交代。

議員梁子穎同樣認為政府推動五天工作周「行得比較慢」，建議使用「混合模式」，讓部分員工先行試行五天工作周，又期望政府與部門工會多聯繫，指出有工會「一年前畀咗意見，到一年後都仲未有回覆」，期望相關部門與員工多溝通。

楊何蓓茵回應稱，有部門只是個別員工未能達致五天工作周，「做到嘅已經做咗㗎喇。」她說食環署、路政署及康文署等有超過4,100名不同員工，而正在試行或檢視五天工作周，強調政府不是「躺平」。部門職工會方面，她說「管可能都有好多工會睇唔到嘅考慮」，因此未必全盤接受工會意見，會提醒部門多與工會聯繫。