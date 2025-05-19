公僕育兒假以半日為單位　議員促改彈性上班　當局：行政較複雜

由今年4月起，育有3歲以下子女的政府僱員每年可放取3天育兒假。勞工界議員周小松今日(19日)在立法會一個相關的事務委員會上指有政府僱員反映，部分人只需遲到或早退2小時照顧子女，但現時政府僱員育兒假以「半天」為單位，認為改為以小時計算的彈性工作安排，才能真正推動家庭友善。

公務員事務局局長楊何蓓茵認為現時以「半天」為單位計算，可讓公務員透過午飯時間作緩衝。她舉例，假如改為「2小時」為單位，如公務員「遲咗幾分鐘返去」，或被部門主管多計算一個假期單位，行政上亦較複雜。她又指出，若只是離開辦公場所段時間，公務員亦可從積存的「time off（補假時數）」扣除時間。

議員江玉歡指部分公務員亦有陪同長者就醫需要，關注能否亦有彈性安排，舉例「睇咗2個鐘頭醫生，做番多2個鐘又得唔得？」楊何蓓茵回應稱，部門首長有權改動僱員工作時間，但現時較少針對個別公務員提供彈性時間。她指相關調整並非不可行，但公務員是團隊工作，部分工作即使「番多2個鐘頭」，亦會影響協作進度。

另一議員黎棟國估計行政成本或是當中一大考量，但他直言「但係今天嚟講，我哋已經有電腦喇嘛」。他認為只要有電腦系統，彈性上班時數亦非不可克服障礙，認為現時制度應與時並進，亦是使用科技的舉措。楊何蓓茵指電腦程式並非問題，只是部門管理經驗認為部分公務員實際上需要更多時間作緩衝，現時用半小時作計算有好處。