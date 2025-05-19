女童5歲起遭摸胸錫咀舔下體　補習老師被控非禮

一名女童聲稱自5歲起便不時在住處遭補習老師非禮，包括遭對方摸胸錫咀；她沖涼期間，對方走入廁所壓她埋牆；甚至曾經把她壓在床上舔她下體。懷疑涉案補習老師否認兩項非禮罪，案件今（19日）在區院開審。女童在錄影會面中提及，性侵過程中曾叫被告「唔好整我」及嘗試推開他，但不成功。接受辯方盤問期間，女童不禁哽咽。

現年32歲男被告黃澤鵬，控罪書上報稱是興趣班導師。控罪指，他於2017年1月29日至2020年1月28日期間，以及2020年1月29日至2022年1月28日期間，在葵涌某單位非禮16歲以下的女童X。庭上播放X跟警員進行的錄影會面。女事主X稱，自5歲開始，被告定期到住所客廳幫她補習。當她做功課期間，被告伸手入她的上衣內摸她的胸部。她叫他縮手，說「唔好整我」。惟過了不久，被告又再摸她。除伸手摸胸外，被告還錫她的臉及嘴，她隨即推開。她坦言不喜歡被告的行為。

X續指，到她約7歲某日，被告上門為她補習，之後留在家吃飯。晚上她去洗澡，廁所門無上鎖。期間被告敲門並入內。他脫去短褲，面對面把她壓去牆。她即時叫他走開。她形容當時被嚇呆了。被問到能否見到被告的下身、被告碰到她的甚麼部位等，X則說「唔知道」、「唔記得」。X又憶述，約8歲、她就讀小四時，她的母親叫被告照顧她。晚上她躺在床上，被告突然入內，把她壓在床上，然後脫去她的褲，舔她下體好一段時間。她感到不舒服，嘗試推開但不成功。這是她最深刻的一次性侵事件。

案件編號：DCCC 166/2024