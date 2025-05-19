半空現發光不明飛行物　航天博主猜屬火箭鈍化操作

新疆維吾爾自治區多地近日拍到有發光物體在半空移動，新疆氣象局工作人員稱不明飛行物並非氣象衞星，有航天科普博主則指可能是火箭執行「鈍化」操作造成的現象。

網民表示，上周五（16日）晚上10時許在頭屯河谷森林公園和烏魯木齊繞城高速連接口處看到一個發光體，起初以為是月亮，但它後來變形，中間一個圓點，上下呈現扇子形狀。身處昌吉的一名女子亦拍到發光物，她稱當天天氣晴朗，發光體周圍一圈卻迷濛一片。在距離烏魯木齊300多公里的克拉瑪依，也有民眾看到發光體在雲層上面，往北邊阿勒泰的方向飛去。

新疆氣象局人員周日（18日）表示，氣象衞星離地球很遠，無法用肉眼觀測，而氣象探空氣球只在特定區域放飛，也不會發光，其他在空中探測的設備都需要借助民航設備，也不會單獨觀測。航天科普博主「航天面面觀」認為這應該是火箭執行「鈍化」操作的場景，火箭把衞星送到預定軌道後，會進行鈍化操作，即排放剩餘燃料及高壓氣瓶裏的剩餘氣體，電池也會放電。假如條件合適，在地面也能看到。他指出，上周五晚上9時許，美國SpaceX公司使用獵鷹9號運載火箭發射衞星，火箭飛行一個多小時後，它的二級火箭飛行到新疆上空。