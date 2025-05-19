申訴署刪資料惹不滿　有議員去信專員促交代

申訴專員公署上周五（16日）被揭發在其網站刪去2023年4月前的報告及資料，稱是「為了方便公眾找最新報告」。有議員去信申訴專員陳積志，指該署的做法已對公共利益造成實質損害，要求該署立即恢復被移除的調查報告，並向公眾解釋事件及檢討相關決策過程。

社福界議員狄志遠質疑署方提出「確保網站內容準確和有效管理」的理由，指現今資訊科技發達，數據儲存及檢索技術相當成熟，保存10年資料並非技術障礙。他認為申訴署應加強內容審核機制，而非直接移除歷史資料，形容做法令人無法理解。

他又批評申訴署作為督促政府增加透明度的機構，理應以更高標準自律，而非反其道而行，指署方今次做法，已對公共利益造成實質損害，市民和學者失去研究歷史個案的重要參考資料，削弱監察政府施政的能力；署方被動的回應方式，亦令事件持續發酵，進一步影響市民對公署的信心。

另一議員張欣宇亦在社交平台貼文，指「透明、開放」的要求，對社會整體的益處和意義大，但對政府和官員有時候未必方便及友好，所以申訴專員其中一個關鍵的法定職責就是為此把關。倘若連申訴專員自身也放鬆標準，對其他受其監督官員所釋放出的信息可想而知，他不希望見到骨牌效應，在「透明、開放」上走回頭路。