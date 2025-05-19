職工會修例　議員指職員僱員定義不清晰　中英文版不一致

政府早前建議修訂《職工會條例》，犯國安者終身不得擔任職工會職員或發起人。《2025年職工會(修訂)條例草案》委員會今（19日）逐項審議條例草案的條文。當局回覆先前的跟進事項指，按條例草案，職工會登記局局長基於維護國家安全的需要，而拒絕職工會登記或合併申請的決定，將不設法定上訴機制，然而有關決定可被司法覆核。

為符合普通法自然公義的原則及程序，登記局局長在作出拒絕職工會登記或合併申請的決定前，會考慮是否有需要給予有關職工會登記申請的發起人或擬合併的職工會作出陳詞或書面申述的機會，確保在維護國家安全的需要和保障香港居民為其本身利益而組織及參加職工會的權利之間取得合理平衡。

多名議員關注「職員」、「理事」、「僱員」之類字眼的定義或有混亂。議員陳曼琪認為條文中英文版本定義「唔一致囉」，又認為「而英文版就清楚，中文版就我覺得完全唔清楚」，因此需要修改。

勞工及福利局局長孫玉菡認為上述字眼法律上有定義，又指明白一般人較習慣看英文版本，「我對英文個感受會深啲」，但不等於中文版不清楚。他重申，犯了國安法是不能做「職員」、「理事」；但若然硬要聘請違反國安法的人為「僱員」，條例草案沒有說明不能。

議員江玉歡留意到部分條文英文版使用「in addition （此外）」一詞，建議律政司草擬法例時應加入適當的「頭頭尾尾」，說：「好少喺人哋外國所有嘅條例，我就咁見到係in addition㗎囉，唔係作文啊依家。」她期望未來律政司草擬法例能「寫得好啲」。

律政司高級助理法律草擬專員伍朗廷補充，新的法律一般會使用「narrative」的寫法，讓讀者順序閱讀，而「in addition」、「also」之類的字眼亦是愈來愈常採用，是參考了澳洲的淺白手法。