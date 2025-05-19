傳查獲600公斤稀土走私案　南寧海關闢謠

廣西自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查及監察調查，社交平台流傳他的家族涉嫌走私稀土，可能牽涉今年3月南寧機場海關發現的一宗600公斤稀土走私案。南寧海關周一（19日）澄清，案中查獲的是一批焊錫膏，並非稀土。

南寧海關發聲明指，近日有部分網友把海關查獲一間外省公司的600公斤焊錫膏誤傳為稀土材料。該公司於3月18日按程序向海關申報一票出口泰國的貨物焊錫膏，外包裝標註「低溫錫膏」，內包裝標籤顯示「錫鉍合金」，用途為電子焊接用。經查驗檢測，這批焊錫膏鉍含量為55.3%，鉍屬於氮族元素，不屬於稀土，依相關規定，出口這批含鉍的貨物需向管理部門申領出口許可證件，因公司無法提供相關證件，海關不予放行。

針對此案的傳言滿天飛，除了有關藍天立，有內地自媒體稱案件背後暴露稀土在全球戰略博弈中的重要性，隨着中國對稀土出口管理愈發嚴格，美國恐怕會想盡辦法來偷取中國的稀土資源，並提到南寧案的貨物標示為焊錫膏，但內容物是錫鉍合金，這是稀土加工材料，而鉍金屬是中國出口管制商品，此案是一宗稀土走私案，「至於買家是誰，大家心裏應該都明白」。