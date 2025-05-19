賴清德民調不滿意度53%　兩岸併購說捱轟

台灣地區首長賴清德將於周二（20日）執政屆滿一年，台媒周一（19日）公布民調顯示，多達53%受訪者不滿意其施政表現，是歷屆領導人執政周年最高。37%人表示滿意，歷屆僅高於前一任領導人蔡英文的30%。

民調上周一（12日）至上周四（15日）訪問1,075名成年人。對於賴清德施政，以政治立場劃分，賴清德所屬民進黨的支持者多達86%受訪者滿意施政，僅9%不滿意。國民黨和民眾黨支持者超過90%人不滿意施政。中立民眾亦有多達50%人不滿意施政，僅34%滿意。

43%受訪者認為賴清德執政後的台灣變得更危險，僅6%覺得更安全。52%人認為台灣社會變得更分裂，僅9%覺得更團結。42%人認為政治氛圍變得更獨裁，僅14%覺得更民主。對於台灣最後核電機組日前停止運轉，多達72%人擔心未來供電穩定，其中43%人非常擔心。

賴清德日前在專訪談及兩岸時形容：「中國（大陸）是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（大陸）要併我的公司，你要提條件啊！不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。」國民黨主席朱立倫周一批評賴清德賣台。