中國軍備或迎採購潮　40多國買家赴華洽購戰機等

巴基斯坦早前使用中國外銷型戰機殲10CE，在與印度的空戰中擊落印軍5架戰機及一架無人機，包括法國製陣風戰機。內媒周日（18日）報道，殲10CE打破西方戰機的無敵神話，令國際軍購市場重新審視中國武器的性價比和實戰效能，而近月其實已有40多國的買家赴華商談軍購，除戰機外，導彈及雷達等中國軍備產品亦是採購目標之一。

對中國軍備產品有意的買家包括埃及、尼日利亞、孟加拉等，其中埃及代表團採購預算達到50億美元（約390億港元），有意購買中國殲10CE、039A型潛艇，孟加拉也已啟動殲10CE採購程序。尼日利亞代表團上月亦到訪北京、南京等城市，與中國電子科技集團公司和中國北方工業公司的高層舉行會談，並詳細了解天龍50防空導彈、高能激光反無人機技術等多種裝備，表現出對中國裝備的濃厚興趣。

另外，中國外交部發言人毛寧周一（19日）宣布，巴基斯坦副總理兼外長達爾周一至周三（21日）訪華，體現巴基斯坦政府對發展中巴關係的高度重視。對於印度軍方指中國向巴基斯坦提供防空系統協助，毛寧未直接回應，僅強調中方十分重視中印、中巴關係，在印巴局勢緊張以來一直堅持客觀公正立場，呼籲兩國冷靜克制。