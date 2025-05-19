被問若工會收惡意捐款點處理　當局籲報案「佢係整蠱你」

立法會《2025年職工會(修訂)條例草案》委員會，今日(19日)加時後以3.5小時完成逐條審議程序。

勞工界議員周小松關注職工會解散時管理人需要召開會員大會處理資產，如有會員呼籲杯葛大會不出席或投反對票，會否干犯妨礙或阻止管理人員及行職務的罪行。勞工處職工會登記局局長畢咏彤表示，管理人要有會員授權才能出售職工會資產，會員不同意便不能出售資產，強調要符合會員利益。勞工處副處長(勞工事務行政)何錦標認為會員可表達不同意見，不會構成妨礙。

就條例草案建議，如職工會財產在違反第四條情況下被出售或處置，該出售或處置會被視為無效。畢咏彤預告，政府將會提修正案，若財產是售予真誠購買者，已支付實際有價值代價，可引入例外條文。另外，因應現時「調解為先」的原則，建議修訂為管理人和其他人士的糾紛可在書面同意下，轉介調解或仲裁。

法案委員會法律顧問崔浩然問及，建議的條文建議終身禁止犯國安者成為職工會職員資格，沒考慮嚴重性及背後原因，認為政府要解釋做法如何合乎終審法院案例的「相稱性原則」。畢咏彤指條例目的是維護國更安全，防止被定罪的別有用心人士，成立職工會並進行違法活動。她指相關國際人權公約和《基本法》，亦容許為維護國家安全目的，依法限制結社自由，強調任何危害國家安全的罪行本質上都是嚴重。

周小松關注「非通常在香港居住」一般是指入境條例下的外傭及外勞，認為職工會條例解釋和入境的條例或有不同。畢咏彤指現時沒有「非通常在香港居住」下特別定義，只是按「一般理解」，例如現時外傭亦有其工會。

另一議員陳曼琪關注在條例草案下，臨時性暑期工學生是否亦可加入工會，擔心如學生未來不從事相關行業；是否代表職工會有大量臨時工、學生作為會員。畢咏彤回應稱，只要是受僱於該行業、符合會章，沒限制是甚麼類別的會員。陳曼琪關注是否代表他們亦可成為理事，認為應檢視。畢咏彤表示只要合乎會章及從事職業便可，但職工會可頂更高標準。

周小松又留意到條例草案沒禁止犯國安者擔任職工會籌備小組委員會主席，關注約犯國安者指派其他人發起職工會，或出現漏洞。勞工及福利局局長孫玉菡表示，若只是預備申請階段，當局亦未必批准相關申請，指政府會層層關卡把關。

另外，周小松又問及申請接受捐款時，假如出現國外的「惡意捐款」，亦沒退款方式時，政府會如何處理該資產。孫玉菡表示，職工會應通過申請再接受捐款，又說：「如果佢惡意畀你，你報案啦！佢係整蠱你嘅。」他表示，假如未來職工會先收款再申報已屬違法，遇到惡意捐款應通知執法部門。