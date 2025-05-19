批部門忽略工程成本效益概念　議員促嚴控預算及開支

外界批評本港工務工程造價高昂，且經常超支。多名議員向發展局交建議書，促請政府部門建立「業主」意識，嚴格管控工務工程預算及開支，以應對當前財政緊絀的挑戰，並提升公帑使用效益。該等議員認為現時部門缺乏自主管控項目建設預算的意識，忽略成本效益的概念，使項目的造價大幅提升，加重政府的財政負擔。

由15名議員組成C15+認為發展局近年積極探討及出台各種措施，有助減低工務工程項目成本及加快工作效率，但政府的優化措施聚焦於中游及下游，在上游階段則著墨不多。

該等議員指現時模式導致政策局及其部門缺乏自主管控項目建設預算的意識，忽略成本效益的概念，而設計施工部門為滿足用家個別額外或特別需求，而需採用較高建築成本的設計、建造方法或物料等，使項目的造價大幅提升，加重政府的財政負擔，亦可能令其他項目未能推出。

有見及此，他們促請各部門需轉變思維，從「用家」轉為「業主」，在項目規劃初期即主導訂立合理預算，並嚴格監控執行。他們又提出4個方案，即讓政策部門需協同專業單位，依據實際需求制訂初步預算；評估不同選址與設計方案的成本效益，剔除非必要開支並調整質量標準；以民為本、應用則用，確定納入經濟變動因素的預算後進入審批程序，以及財務及工務部門從效益角度把關，確保方案符合公共財政原則。