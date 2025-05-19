港鐵辦青年社會創新挑戰賽　學生研App助減輕自閉症出行焦慮

港鐵推出「'TRAIN'出光輝每一程2.0」計劃，透過多元化計劃培育青年的未來技能及推動他們共建共融未來。今年有來自多間中學合共260名學生參加，並組成65隊隊伍參與社會創新挑戰賽，就不同社會共融議題提出創新解決方案。昨日(18日）舉行的社會創新挑戰賽中，基督教香港信義會宏信書院、伊斯蘭脫維善紀念中學及嘉諾撒聖方濟各書院的提案獲選為本次四大社會共融議題的冠軍。

昨日共有12支隊伍晉級總決賽的提案，不少提案構思結合港鐵的關愛共融措施及服務，利用港鐵的網絡及作為社區連繫平台的角色進一步推動社會共融。當中，嘉諾撒聖方濟各書院在傷健共融議題中，提出開發一款專為自閉症譜系障礙人士設計的手機應用程式，幫助自閉症人士在出行時感到更自在、減輕焦慮並提升自主能力。

嘉諾撒聖方濟各書院學生何卓瑤表示，比賽中和隊員運用從工作坊學到的AI編程知識和演講技巧來構思提案，此計劃加深了他們對社會議題的理解，啟發他們未來更積極推動社會共融。

勝出隊伍將獲安排參加遊學之旅，參觀港鐵於墨爾本及杭州的業務及了解當地文化。港鐵公司法律及管治總監馬琳表示，今次計劃讓參加者透過與導師及社區團體的交流及創意驗證，深入認識各項社會議題。