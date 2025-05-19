陳奕迅都確診　新冠再度活躍有咩要注意

近期新冠病毒再次活躍，據政府本月15日發布的新聞公報，新冠活躍程度創一年新高，過去4星期衞生防護中心共錄得81宗涉及成年人的新冠嚴重個案，包括30宗死亡個案，亦有不少名人感染新冠，包括歌手陳奕迅。自從所謂「復常」後，社會上不少人也鬆懈了，很多人甚至視「勤洗手、戴口罩」如唱歌，在病毒面前如此大安旨意，預防新冠還是不應該掉以輕心。《東呼即應》請教了醫生、專家，看看怎樣可以做到「新冠遠離我」。

呼吸系統科專科醫生梁子超解釋，現時的XDV病毒株是一個與JN.1後代相關的病毒，香港的病毒在2024年下半年處於相對低位，尤其是8月之後的一段時間新冠陽性比例長期在1%以下，令到群體免疫缺乏補充，現在而言很多人因感染或者疫苗引致的免疫已經到達衰減水準，病毒有機會出現一個反彈的浪潮，另外因為病毒已經全面風土化，JN.1已經相當適應人本身的傳播，再進一步的變異亦不等於一定增加傳播效率，只不過可能會增加小量的免疫逃逸，令其有機會取代舊有的品種，但這些品種的輪替基本上不會引致特別的軒然大波。

梁子超續指，嚴重影響的個案最主要是年老體弱以及長期病、免疫系統衰弱的人士，他們會容易受到感染和重症，另外幼兒亦要特別考慮，由於幼兒由母體傳來的免疫抗體，經過6個月之後會衰減，如果一些很小的小孩子在出生之後受病毒感染的機會少，而母體過來的抗體又已經慢慢衰退到很低水準，他們如果受到感染就是等於沒有接觸過這個病毒，有些人可能會有些嚴重反應。

對於有聲音指，當局早應放寬予經常接觸負責照顧長者或幼童的人士，總勝過白白看着118萬劑復必泰疫苗過期銷毀，又做公帑「大嘥鬼」。議員邵家輝認為，當局應多呼籲外傭僱主自費安排外傭接種疫苗，他指出過去補助接種的通常是長者或是小朋友，或者是某些特殊的群體，至於其他群體不是不能接種，只不過是錢銀的問題，外傭雖然是一個照顧者，但其實聘請外傭的普遍是中產，去負擔外傭接種費用那幾百元，其實是有能力做到。

邵家輝表示如果財政許可，像以前那樣全民接種當然最好，但是如果財政不容許的情況下，始終要選擇哪些重要或急切的群體去接種，假如外傭真的需要，也多呼籲外傭僱主早點幫她們自費接種，對她們在家照顧小朋友也會有幫助。