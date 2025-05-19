毆友搶手機典當周轉　四內地漢涉搶劫被捕

內地漢到澳門賭博並以手提電話作抵押，套現9,000港元賭本後輸清，向友人借款贖回電話，之後被友人及其同夥拳打腳踢並強行將電話搶走。事主報案求助，澳門執法部門到場調查，在路氹某酒店房間截獲4名涉案男子，起回被搶走的電話。

涉案人姓石，男，40歲，內地居民，報稱商人，另外三人分別姓許、姓張、姓王，均為內地居民，年齡介乎28歲至39歲，其中兩人報稱商人、一人報稱汽車銷售員。

執法部門昨日(18日)下午4時45分接獲報案，得悉路氹某酒店房間發生一宗搶劫事件，派員到場跟進。調查所得，案中事主早前在澳門向一名男子抵押電話套現，直至前日在區內娛樂場與相識的石某相遇，石某出資7,000港元贖回電話，同時借出酒店房間予事主暫住。昨日早上，案中第二至第四名疑犯到石某房間，石某稱需資金周轉要求事主將電話典當，事主拒絕石某但承諾委託友人轉帳15,000元人民幣應急，石某一直未收到轉帳，聯同在場第二至第四名疑犯毆打事主，強行將電話搶走。

人員同日傍晚6時許在酒店另一房間截獲案中4名疑犯，起回屬於事主的手提電話，調查期間4人拒絕合作。執法部門以搶劫罪對4人落案，移交檢院跟進。