自媒體借國安之名牟利　企業兜售自製警用徽章

內地國家安全部周一（19日）指出，個別別有用心之人試圖借國安熱度博取眼球、借機盈利，甚至非法兜售國家安全機關警用標識，干擾國家安全機關工作、影響國家安全機關形象，逾越法律紅線底線，將被嚴懲。

某網絡自媒體公司相關帳號宣稱在反間諜工作中取得重大突破，呼籲大家持續關注該公司相關帳號。國家安全機關調查發現，該自媒體公司註冊一批頻繁發布「反間防諜」內容的網絡帳號，通過發布所謂「內部訊息」、「解密訊息」吸睛圈粉，甚至誘導網民向其舉報危害國家安全的情況線索，借維護國家安全之名，行增強用戶黏性、提升帳號商業價值之實。

另有個別企業和網店個體戶利用廣大網民的獵奇心理，非法兜售自製國家安全機關警用徽章、肩章、臂章等物品，借此提升店舖曝光度。某企業為提升自身信譽口碑，違反保密協議，在網上自稱為國家安全機關合作供應商，試圖以此提高品牌關注度、拓展客戶和業務資源，造成失洩密風險。據統計，近年國家安全機關已協助有關部門查處仿冒帳號237個，關停違法網站46個，教育訓誡相關人員89名。