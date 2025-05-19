為謀兩地福利　七旬澳門男與六旬港婦被揭假結婚

港澳一對遲暮之年的「夫婦」涉及假結婚，企圖騙取兩地的社會福利。澳門執法部門拘捕一對澳門男及港婦，以及做介紹人的女方約80歲女同鄉。執法人員經調查後發現，有人結婚目的只是協助對方，取得澳門和香港的居民身分，以謀取當地的社會福利。

案情指，澳門執法部門今年收到一名70多歲澳門男子，申請他去年底結婚的60多歲香港女子，到澳門居留。惟相關部門在處理過程懷疑他們的婚姻關係，於是在上周三邀請男子進行調查問話。男方承認去年在第三者介紹下，認識了一名香港女子，三方在無任何金錢利益下，他與這名香港女子結婚，但兩人卻並無以夫妻關係，在香港或澳門共同生活。他們的結婚目的，只是協助對方，取得澳門和香港的居民身分，以謀取當地的社會福利。

當地執法部門在上周五，分別在關閘和港珠澳大橋口岸，截獲案中的介紹人和這名香港女子，她們都否認指控。這名香港女子稱是想與對方組織家庭到澳門定居，強調是「真夫妻」。介紹人則說，只是事後在女方主動並盛情難卻下，收取了一封2,000港元的紅包，作為答謝她成功撮合這段姻緣的報酬。