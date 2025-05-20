15歲做學徒持續進修成理髮店老闆　港產髮型師奪世界比賽第5名

資歷架構自2013年舉辦「學習體驗獎勵計劃」，本地及海外學習活動的參加者分別可獲得1萬及3萬港元獎金，以推動各行業的從業員擴闊視野及建立網絡。髮型師梁毓培是2024年度計劃美髮業的獲獎者，他參與去年在巴黎舉行的Organization Mondiale Coiffure World Cup 2024，並於街道剪髮中取得第5名，梁毓培希望可透過自身的經歷，帶出無論各行業，只要堅持學習亦可踏上國際舞臺。

梁毓培自小對理髮充滿興趣，15歲時便決定離開學校投身美髮業。而在家人支持下，他加入了一間理髮店，從學徒做起，逐步成長為如今的老闆。而在入行後，梁毓培亦未停止學習，「髮型依個行業不斷咁更新緊，唔可以話今年學完之後就以後都唔需要學。」除了技術課程外，亦進修英文等語文課程及管理知識，並透過資歷架構的過往資歷認可機制，獲得了顧客服務、晚裝及髮型設計等多項第三級專業資歷，成為他事業發展的堅實基礎。

而在去年，梁毓培參加了國際美髮比賽OMC World Cup 2024，比賽有超過50個國家、1,000名選手參加，梁毓培參賽的街道剪髮項目要求選手剪出一個柔和及休閒，並反映當時街頭風格的造型，他則憑一個粉紅色的髮型在眾多選手中跑出，獲得世界第五名的佳績。他又表示，靠學習體驗獎勵計劃的獎金，填補了大部分比賽所需的交通、食宿等費用，大大減輕他準備比賽的壓力。

作為獲獎者，梁毓培亦積極回饋行業，除了在公司擔任教學導師外，並鼓勵持續進修。此外，他亦與慈善機構合作，為長者、弱智人士等提供義剪服務，回饋社會。而在成為世界第五的髮型師後，梁毓培亦未有加價的打算，「我做好多都係街坊生意，我又唔想加佢哋價，我覺得我攞到獎還攞到獎，但依家香港經濟都唔係好，又冇乜必要加人哋價。」

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，學習體驗獎勵計劃至今已進入第13屆，涵蓋23個行業，超過700位得獎者受惠。而透過獎金支持，鼓勵不同業界的從業員參與比賽、展覽等活動，提升專業水平與香港的競爭力。梁毓培續指日後亦會繼續進修，學習不足的地方不斷進步，未來的目標是在國際舞台上為香港爭取前三名的成績。