本報揭違牌照用途　石澳臨屋變別墅出租

東涌有用作寺廟及康樂用途的土地遭人搭建竹屋，而本報過往亦曾揭發不少非法佔用土地的個案。當中，記者曾直擊在石澳泳灘盡頭處山頭，有人涉將牌照屋（臨屋）包裝成隱世別墅再以高價出租予外籍人士，而其後地政總署亦證實，部分範圍的牌照持牌人違反牌照條件，已發出撤銷牌照通知書，要求在指定日期前清除土地上的構築物及將土地歸還政府。法律界人士亦指牌照屋除住人、作豬欄或雞寮用途外，不得作出租用途。

石澳泳灘是不少市民及遊客消暑之地，然而在泳灘的盡頭處走約10分鐘，穿過一條小橋，就會看到至少3間別具風格的歐陸式兩層高獨立屋，每間設有疑為石屎建成的大露台，部分屋頂鋪有鋅鐵，最接近泳灘出口的一間，更有彈床及鞦韆，記者曾直擊有外籍住客在屋內活動。

記者偵查後發現，上址一帶獨立屋有在國際地產代理公司的網頁放盤，只租不售，標榜只租予外國人。其中放租的獨立屋月租5.2萬元，面積1,500平方呎，有4間睡房、兩個浴室及露台，規格媲美豪宅。記者亦曾放蛇致電該地產代理公司預約睇樓，經紀稱要徵詢業主意見，惟其後大屋已出租，並推介石澳另一間屋。

地政總署其後證實，有牌照屋持牌人早前違反牌照條件，署方已發出撤銷牌照通知書，持牌人必須在指定日期前清除土地上的構築物及將土地歸還政府。