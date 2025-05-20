環保大道爆水管　往九龍方向全線封閉　10條巴士路線改道

今日（20）凌晨2時許，將軍澳環保大道往將軍澳隧道方向，近清水灣半島對開爆水管，一條直徑900毫米鹹水供水管爆裂。今晨水務署在facebook表示，署方於凌晨接獲相關報告，涉事的鹹水供水管用作供應沖廁水予日出康城，石角路，百勝角路 ，蓬萊路，將軍澳工業邨及調景嶺一帶處所。

受事故影響，環保大道介乎蓬萊徑與蓬萊路之間往將軍澳隧道方向的行車線須暫時封閉，以配合緊急維修工作。水務署稱，署方已就事故與當區區議員聯絡，並會保持緊密溝通。該署工程團隊正全力搶修，以盡快完成相關水管維修工作及重開受影響的道路。署方就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

運輸署宣布因水管爆裂，環保大道(往九龍方向)近清水灣半島的全線仍然封閉。受影響九巴巴⼠路線49 ,298 ,290E ,290X ,298E ,298F ,298X ,690S ,N290(往將軍澳隧道⽅向)及城巴巴⼠路線790 (來回⽅向)須改道⾏駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

駕駛人士請考慮改用其他道路。受上述臨時交通安排影響，⽇出康城、將軍澳⼯業邨、⽯⾓路、及百勝⾓路⼀帶的駕駛⼈⼠如若前往將軍澳市中⼼⼀帶或九⿓⽅向，請考慮改⽤環澳路、跨灣連接路及其⽀路。