賴清德就職周年談話強調台安全問題　專訪另談大陸

台灣地區領導人賴清德就職一周年，周二（20日）上午在辦公室發表執政周年「迎風轉型、穩健前行」談話，內容涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」三個元素。他之後將出席台北國際電腦展開幕典禮，下午歡迎帛琉總統惠恕仁訪台。他談話中表示，將向在野政黨定期提出台灣安全簡報，又強調相信沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活。

賴清德談話聚焦就任第一年如何應對挑戰，包括針對氣候變化、健康促進、社會韌性成立三大委員會，以及價值外交、出訪太平洋三島國外交任務、應對美國關稅、朝小野大等，其中重提針對安全統戰威脅的十七項應對策略。他又談到布局全球的台灣經濟轉型，強調政府會秉持確保台灣利益、維護產業發展、絕不犧牲任何行業三大原則，爭取最好的台美經貿談判結果。他又指，台灣會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線，將擴大和美國以外更多民主自由國家的市場連結，同時擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，成立推升台灣經濟發展動能的基金。

賴清德表示，始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，將指示安全團隊規劃，向在野黨主席進行重要安全情勢簡報，期望朝野政黨領袖以台灣利益為優先，以守護台灣安全為前提，坦率真誠交換意見並攜手面對挑戰。他此前受訪稱，只要大陸願意對等、尊嚴，台灣願意交流合作，以對話取代對抗，以交流取代圍堵，被指是就職以來對大陸釋出最有善意的一句話，但在今次談話全文中未有出現。

另外，日本電視台規劃二次世界大戰結束80周年專題「勿使現在變戰前」，周日（18日）起的一周以「日本周邊有事」為題探討地區局勢。賴清德接受日本男團「嵐」成員櫻井翔專訪，內容周一（19日）播出。據指這是外國電子媒體首度專訪賴清德，他談及對大陸的危機感，稱大陸威脅是國際問題，希望美國、日本及民主陣營共同阻止大陸發起戰爭。