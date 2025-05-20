發展旅遊熱點工作組今午開記者會　公布首階段落實項目

政府今日(20日)表示，旅客訪港人數上升，將把握良好的勢頭，進一步優化旅遊配套和發掘更多旅遊意見，繼續提升香港的吸引力。「發展旅遊熱點工作組」今日下午會開記者會交代首階段落實項目，期望利用文化遊、深度遊、打卡遊，以至改善景點設施等為香港創造更大經濟效益。

政府稱，「發展旅遊熱點工作組」成立有三個目的，第一是要在旅遊發展藍圖的基礎上，加強跨部不同層在地區發掘和建設匯聚人氣、具吸引力的旅遊熱點。政府亦會利用全港18區的網絡，匯聚政府、業界和社會的力量，利用地區智慧共同為香港「處處是旅遊」創造新意見。

政府續稱，第二個目的是，照顧在新常態下旅客的喜好和新旅遊模式，涵蓋包括生態遊、文化遊、心路遊、打卡、地道美食遊等等不同的範疇。第三個目的是，優化景點設施加入新元素以旅遊加美食、影視文化、藝術、企業特色等等元素，再加上科技，如AR、VR等，使消費成為旅遊樂趣的一部分，創造更大的經濟效益。

政府提到，本港旅客數字今年頭四個月，共錄得1600萬人旅客訪港，按年增加10%，其中內地的旅客佔1200萬人次，按年增加8%，非內地旅客佔400萬人次，按年增加10%。而隨着香港航空穩定進一步恢復，多個內地和海外的市場增長勢頭持續向前，包括長途旅客，其中來自澳洲的旅客，按年顯著增長三成。來自台灣、日本、南韓、菲律賓和印尼的旅客，按年增加超過兩成；來自美國、加拿大、歐洲等的旅客，也按年增加超過一成。