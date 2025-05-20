去年涉違國安例被捕　前區議員稱被劇團退演　匿名投訴終止教學

去年5月底因涉違反《維護國家安全條例》被捕而獲保釋候查的荃灣前區議員陳劍琴，昨(19日)在社交平台貼文指上周在一日內先後收到劇團通知要她「退演」，否則戲團會被康文署取消場地，而她剛開始在院校兼職教學，亦被院校通知指校方高層收到來歷不明的「簡體字投訴信」無法再合作而終止教學。

陳劍琴回應網台查詢表示，原本她有份演出的舞台劇將在下周公演，但早前一直未能宣傳，直至上周她獲劇團通知，康文署審查後知悉她有份演出，要求換走演員，否則會引用條例拒絕租場。

她在貼文中又指原本已在院校兼職教授社會學，但同日被校方通知，收到一封不明來歷的簡體字投訴信，突然被終止教學，過程沒有上訴途徑或合理程序。她對網台表示不清楚投訴信內容，亦曾向院校方面反映，「唔介意問我課堂做乜、我教材亦公開」。面對有關情況，她對網台承認對情況感到無力及無言，「除咗接受之外，仲可以做乜」。

國安處在去年5月底以涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」拘捕多人，當中包括陳劍琴及前支聯會副主席鄒幸彤，當時鄒幸彤仍被還押，其餘被捕人均獲准保釋候查。