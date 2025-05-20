假冒鄰居詐騙短訊用語非香港常用　私隱署相信不是屋苑資料外洩　

詐騙手法層出不窮！個人資料私隱專員公署昨日(19日)表示，有關假扮投訴漏水或噪音詐騙短訊，自今年3月起，共接獲6宗相關查詢及投訴。個人資料私隱專員鍾麗玲認為數字只是「冰山一角」，個案涉及不同地區，包括馬鞍山、沙田、尖沙咀和大圍等，非只針對個別地區，因此相信不是某些屋苑出現資料外洩。

鍾麗玲今日(20日)在電台節目指，騙徒可能透過社交平台，或之前一些資料外洩事件而取得市民的電話。部分個案在短訊中附有超連結，聲稱是第三方的維修網頁，當市民點擊後，會被要求輸入詳細的個人資料。鍾麗玲呼籲市民如收到相關短訊或來電，應該先向管理處查證。

有騙徒先用短訊着事主用通訊軟件WhatsApp聯絡，鍾麗玲估計騙徒未必很熟悉WhatsApp運作，而且她留意到這些詐騙短訊的內容，部分用語非香港慣常使用，不用管理處，而是管業處或管理公司的名字。有個案的短訊指事主「深夜發出波子聲」，鍾麗玲笑言不明白甚麼是「波子聲」。

沙田區議員羅伊琳出席同一節目，她表示近半個月陸續有不同屋苑的居民反映，收到相關短訊，至今收到約20名居民查詢，暫未有個案有金錢損失。她認為騙徒是「魚翁撒網」式發送短訊，並非只針對個別屋苑，區內幾個屋苑已經張貼通告，提醒居民如果收到短訊涉及投訴滲水，可能是詐騙。