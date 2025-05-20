政府指需規管網約車平台　已展開法律研究　冀盡早立法

網約白牌車衝擊的士業經營，的士業界多次批評規管不力，促請政府嚴打非法白牌車，日前「行動升級」，約50名的士車主到金鐘政府總部請願。政府今日(20日)表示，執法部門過去數月已拘捕了超過30名涉嫌違法的白牌車司機，執法部門會繼續依法打擊非法白牌車的違法行為。另外，網約車平台要立法規管、領牌，平台有責任規管網約車司機符合法律，包括購買所需保險。運輸及物流局已經展開了法律研究工作，需要盡快完成並且展開諮詢，盡早立法。

政府續稱，有決心改革多年累積問題，立法規管點對點車輛服務，包括提升的士和出租車的合法網約。社會亦有很多對的士服務的負面評價，現時有良好態度的的士司機，但亦有個別司機的服務被投訴。除了政府依法依機制處理之外，司機亦都應該改善，不應該讓少數人，影響有心改善服務的的士司機，業界要做事提升服務，應該理性多提意見，避免議題被騎劫。政府指，理性的意見有助政府充分吸納建議，也有利諮詢工作和立法會的審議，以制訂規管點對點車輛的法律制度及執行機制。政府認為，的士車隊制度是提升服務的重要部分，現在有車隊正在進行初步營運，成效反應正面。