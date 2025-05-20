台藝人唱和大陸遭查處　國台辦批侵害言論自由

大陸國台辦發言人陳斌華周一（19日）回應第78屆世界衞生大會拒絕將涉台提案列入大會議程，批評民進黨當局圖謀搞涉台提案違背國際社會共識，再遭挫敗理所當然。對於民進黨當局揚言查處唱和大陸、配合「統戰」的台灣演藝人員，他強調歡迎台藝人赴陸發展，將採取必要措施維護他們的合法正當權益。

陳斌華表示，世衞大會有關決定再次表明，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，此基本格局不容挑戰、不可撼動，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，台灣地區參與世衞大會的政治基礎不復存在。他正告民進黨當局，任何謀「獨」挑釁必遭堅決反制，任何勾連外部勢力謀「獨」的圖謀都注定失敗。他又指，在台灣地區未參加世衞大會的情況下，陸方已對台灣地區參與全球衞生事業作出妥善安排。

陳斌華另指出，近年愈來愈多台藝人來大陸發展，基於切身經歷有感而發，表達對兩岸同胞都是中國人、是一家人的認同，兩岸民眾普遍歡迎。他批評，民進黨當局給這些台藝人貼上「統戰」標籤，揚言予以查處，嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，充分暴露其標榜民主自由人權的虛偽本質和操弄「反中抗中」、破壞兩岸關係的醜惡嘴臉。台灣陸委會其後回應稱，台灣藝人很多行為都是不得不為，並非自發，台方不會讓他們被陸方予取予求。